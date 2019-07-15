Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, izinli olan Gary Medel ve özel programını sürdüren Burak Yılmaz antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman salonda iki grup halinde yapılan ısınma, bisiklet ve germe çalışmalarıyla başladı.

Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonun ardından antrenman, yenilenme idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.





- Fikret Orman'dan siyah-beyazlılara ziyaret





Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı ile Ahmet Kavalcı, siyah-beyazlı ekibi ziyaret etti.

Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol direktörü Ali Naibi'den kamp çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.