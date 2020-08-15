  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:15:21 -
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı takım dar alanda oyun ve kontrollü pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman gruplar halinde yapılan istasyon koşularıyla sona erdi.

Beşiktaş günün ikinci idmanını akşam 18.00'de yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı
Dünya

Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı

Rus güçleri ve TSK’nın İdlib’de düzenlediği ortak devriyelerin geçici süreyle askıya alındığı açıklandı.
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den çekilmediği takdirde yaptırım ile tehdit eden ABD tarafından yeni bir skandal hamle geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı