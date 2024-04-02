Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün yöneticilerinin en hafif sabıkası 'kasten yaralama' !

Beşiktaş'ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği son açıklamasında olayla ilgili gözaltına alınanların sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.

Hepsi sabıkalı!

Gözaltına alınan zanlıların suç kayıtları hayrete düşürdü.

İşletmenin 65 yaşındaki mesül müdürü İ.Ş.'nin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.

26 yaşındaki işletme müdürü A.A.P.'nin de "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu madde kullanmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

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Yine "kasten yaralamadan" suç kaydı bulunan iş yerinin ortağı 50 yaşındaki Ş.Ş. ile diğer ortağı 44 yaşındaki M.M.C. de gözaltına alındı.

İş yerinin muhasebecisi S.A.nın ise "cinsel taciz" suçundan kaydı bulunuyor.