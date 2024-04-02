Beşiktaş'ta yanan gece kulübünün Gökhan Töre'nin vurulduğu mekan olduğu ortaya çıktı!
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü Masquerade Club'e ilişkin bilgiler ortaya çıktı.
Mekanda 12:47'de çıkan yangın 29 kişiye mezar oldu.
Mekan yetkilileri iş yerinin tadilatta olduğunu, bununla birlikte gece hazırlıklarına gündüz saatlerinde başlandığını ve yangında hayatını kaybedenlerin personel olduğunu düşündüklerini belirtti.
Silahlı saldırılarla gündeme gelmişti!
Spor dünyasının ünlü simalarının uğrak noktası olarak bilinen gece kulübünün 2014 senesinde Gökhan Töre'nin kurşunlandığı mekan olduğu ortaya çıktı.
Aralarında Yıldız Tilbe'nin de olduğu birçok şarkıcının zaman zaman sahne aldığı öğrenilen mekanda 2016 senesinde de kurşunlanma olayı yaşanmıştı. Gece kulübü önünde kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucunda 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı.
Mekanın Tarkan Ahmet, Danny Gülcan, Şazi Şekergümüş ortaklığında hizmet verdiği iddia ediliyor.