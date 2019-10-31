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Spor

Beşiktaş'ta borçsuzluk kağıdı krizi

Beşiktaş'ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, UEFA'dan borçsuzluk kağıdı alabilmek için harekete geçti ama yabancı futbolculara takıldı.

2019-10-31 14:09:00 -
Beşiktaş'ta borçsuzluk kağıdı krizi

Beşıktaş'ta yeni yönetim UEFA'dan borçsuzluk kağıdını alabilmek için uğraşırken, büyük bir sorunla karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, "UEFA borçsuzluk belgelerini tamamlamak için çalışıyoruz. Avrupa'da yarışma şansımızı kaybetmemek için UEFA lisansının şart olduğunun farkındayız ve tüm futbolcularla bu konuda görüşmelerimizi tamamladık" açıklamasını yapmıştı.

"Paranın tamamını alalım"

Futbolcuların büyük kısmıyla bu konuda anlaşma sağlanırken, bazı yabancı oyuncular ise alacakları ödenmeden borçsuzluk kağıdına imza atmak istemiyor.

Eli kolu bağlanan siyah-beyazlı yönetimin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Öte yandan Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın eski yönetimin kendisine verdiği sözleri tutmaması nedeniyle borçsuzluk kağıdına imza atmadığı ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi yönetimi, Domagoj Vida'ya sadece sözleşmede yazılı olan ödemeleri yapacağını, bunun dışında şimdilik herhangi bir ödemenin yapılmayacağını iletti.

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Yorumlar

Ömer

Dünyanın parasını alıyorlar yaptıkları ne hiç senede on onbeş maç sonuç başarısızlık . Birde tavır alıyorlar utanmadan futbolcuya dayalı garanti para değil başarıya göre verilmeli yoksa bunların kaprisleri bitmez yazık milyon liralar boşa gidiyor birde mutlaka yetenekli gençlere önem verilmeli bunı Portekiz İngiliz’i Fransa sı yapıyorda bizimkiler niye yapmıyor
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