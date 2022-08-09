Beşiktaş'ta yabancı futbolcu isyanı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'da katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Welinton ve N'Koudou'nun gitme talepleri oldu"

"Welinton ve N'Koudou'nun gitme talepleri oldu. Onların son seneleri. Her ikisinin de burada kalmasını istiyorum. Welinton ancak yerine başka birini bulursak gidebilir. N'Koudou'nun kalmasını ve yanına yükü çekecek birini istiyorum."

"De la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz"

"De la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Orta sahada iki tane isim var. Bir tanesi Sivas'tan Türk, ona talip olduk. Fassnacht var, en başından beri. Koray gündemimizde, başka bir isim de var gündemimizde. Orta saha için iki aday var, biri yerli. Bir de stoper."

"Birdenbire yabancı 14'ten 21 oldu"

"Birdenbire yabancı 14'ten 21 oldu. Ama bizim 8, 9 olmadı. Nasıl oldu anlamıyorum. Biri çıkıp 14'ten 21'i açıklayacak. 8'i neden 9 yapmıyorlar, bunu da açıklayacaklar. Seneye yabancı serbest kalacaksa, niye şimdi Türk aldırıyorsunuz?"

"TFF Başkanı lütfen bu yabancı kararını benim dediğim gibi de yapsın. Bu kararının Türk futboluna ve kulüplerine katkısı yok."

"Emirhan İlkhan'da neden suçlandım?"

"Emirhan İlkhan'da neden suçlandım? Sağlıksız muhalefet var. Seçim bitti yine çıktılar. Trol hesapları bırakın. Çok istiyorsanız seçime aday olun. Sosyal medyada rüzgar yapmayın. Sağlık düşünen Beşiktaşlılar önce anlamaya çalıştı, sonra bana hak verdiler."

"Bir oyuncu 18'e girdiği an serbest kalır"

"Bir oyuncu 18'e girdiği an serbest kalır. Bu doğru karar, köle değiller. 18'e geldiklerinde çocuklarımızla kontrat yapıyoruz. Birçoğu 'Menajerimle konuşun' diyor. Aileler birden ortadan kayboluyor. Niye? Ama bunu ben bilmem ve ben bir şey yapamam."

"Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin"

"Kalmak istemeyen çocuğu, kimse Beşiktaş'ta tutmamı istemesin. Ayrıca bunları satmayın diyorlar da, arkada 44 tane pırıl pırıl çocuk var. Onlar da fırsat bulsun, Türk futbolunu temsil etsin. Emirhan, menajerine yönlendirdi. 1 milyon Euro'ya çıkacaklardı, izin vermedik."

"O zaman TFF'de şapkasını önüne koyacak"

"Emirhan kardeşimize 5 milyon TL verdik, 4,5 milyon Euro madde koyduk. Sürekli 'Avrupa'da oynamak istiyoruz' diyorlar. O zaman TFF'de şapkasını önüne koyacak. Ayrıca gitmek isteyen oyuncuyu da incitemem."

"Ersin Destanoğlu için teklif yok"

"Ersin Destanoğlu için teklif yok. Serdar Saatçı için birkaç gelen giden oldu. Serdar'ın kusuru oldu, affettik. Sözleşme imzalamazsak, istediklerini yapmayacağız. Hayalleri varsa, imzalayacak ve hayallerine yardım edeceğiz. Yöneticilerle inatlaşmak hoş değil."

"Denayer, bize uymuyor"

"Denayer, bize uymuyor. Çok yukarılarda geziyor. Allah yolunu açık etsin. Tayfur Bingöl gelmek istiyor ama kulübü izin vermiyor. Söyleyecek bir şey yok. Bakın hayalleri olanlara izin vermeyenler de var."

"Koray Günter üzerinde çalışıyoruz"

"Koray Günter üzerinde çalışıyoruz. Kaan Ayhan için 8-10 M€ bonservis istiyorlar. TFF Başkanı'na bunu anlatıyorum. Sen 3 Türk diye diretirsen, Kaan Ayhan 10 Milyon olur. Sivas'taki Kerem Atakan gönlümüzde var."

"Talisca'yla konuşmadık"

"Talisca'yla konuşmadık. Allah yolunu açık etsin. Koşa koşa gelse, gider havalimanında karşılarım. Ancak olmayacak duaya 'Amin' diyemem."

"Valerien Ismael'den çok umutluyum"

"Valerien Ismael'den çok umutluyum. Gelecekte çok daha büyük hoca olacak. İlk basamak Beşiktaş olacak, hissediyorum. Çok dürüst, çok çalışkan, çok hırslı. Teknolojiye önem veriyor. 14 saatin, 18 saatini futbola ayırıyor. Kendisini seviyorum. Şampiyon olmak istiyor"

"Josef'in yokluğu kendini gösterdi"

"Josef'in yokluğu kendini gösterdi. Sanırım bir ay sonra dönecek. Transferleri devreye almamız lazım. İyi bir Türk stoper. N'Koudou ve Ghezzal'ı destekleyecek bir kanat, bizi şampiyon yapar."

"N'Koudou şampiyonlukta katkı verdi"

"N'Koudou şampiyonlukta katkı verdi, mutlu olduğu sürece devam edecek. Dostluk, arkadaşlık geçen sene olmadı ama şampiyonluk senesinde vardı. Yeni gelenlerle olmadı. Şampiyon olduğumuz sene ödeme sorunu oldu ama geçen sene olmadı. Nasıl oldu, ben de bilemiyorum."

"Adem Ljajic 200 bin Euro'ya Bodrumspor'a gitmiş"

"Adem Ljajic 200 bin Euro'ya Bodrumspor'a gitmiş. Nasıl oluyor? Domagoj Vida'yı sevdim ama çok yüksek para alıyordu. Biz böyle işler yapmadık. Alex Teixeira işte. Miralem Pjanic. Pjanic'i 2,5 Milyon Euro'ya getirdik, sen nasıl Jeremain Lens'e o paraları verirsin?"

"Güzel transfer değil mi?"

"Gedson Fernandes güzel transfer değil mi? "Biz istedik, o da istedi. Çok da hesap geldi. Bonservisini 5 yılda ödeyeceğiz, 1,2 Milyon Euro da adama veriyoruz."