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Spor Beşiktaş'ta Valentin Rosier depremi
Spor

Beşiktaş'ta Valentin Rosier depremi

Beşiktaş'ta Fransız sağ bek Valentin Rosier, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 20:21:00 -
Beşiktaş'ta Valentin Rosier depremi

Beşiktaş kulübü internet sitesine açıklamada bulunan sağlık kurulu koordinatörü Kerem Ülkü, 25 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier'in bu akşam gerçekleştirilen antrenman sonrasında sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hissettiğini bildirdi.

Ülkü, sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Rosier'in tedbir amaçlı Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarıldığını kaydetti.

Beşiktaş, yarın Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçta Göztepe'yi konuk edecek.

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