Beşiktaş’ta UEFA Avrupa Ligi oyuncu listesi belli oldu
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giyecek oyuncuları açıkladı.03 Eylül 2019 Salı 20:46
Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giyecek oyuncuları açıkladı.
Beşiktaş’ta 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi maçlarında forma giyecek oyuncuların isimleri şöyle:
Kaleci
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Defans
Gökhan Gönül
Douglas Santos
Domagoj Vida
Victor Ruiz Torre
Pedro Rebocho
Orta Saha
Mohamed Elneny
Kartal Kayra Yılmaz
Erdem Seçgin
Dorukhan Toköz
Adem Ljajic
Tyler Boyd
Georges Kevin N’Koudou
Forvet
Abdoulay Diaby
Güven Yalçın
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