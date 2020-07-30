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Spor

Beşiktaş’ta transfer harekatı! Görüşmelere başlandı

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe’ye transfer olma ihtimaline karşı Beşiktaş tecrübeli oyuncunun yerini sürpriz bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 14:57:00 - 2020-07-30 14:58:32
Beşiktaş’ta transfer harekatı! Görüşmelere başlandı

Sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yollarını ayırıp ayırmayacağı en merak edilen konular arasında. Beşiktaş'ın milli futbolcudan doğabilecek boşluğu sürpriz bir isimle doldurmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Brezilya basını, siyah-beyazlıların San Lorenzo forması giyen Marcelo Herrera ile ilgilendiğini duyurdu.

Ülkede yayın yapan Esporte Interativo televizyonu, resmi sitesinden okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Beşiktaş yönetiminin hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar'a yakın kaynaklar ise kanala yaptıkları açıklamada kulübün mevcut finansal durumu nedeniyle transferin ancak düşük bir bonservis ücreti ve taksitlendirme yöntemiyle gerçekleşebileceğini söyledi.

Kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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