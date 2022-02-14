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Yerel Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi
Yerel

Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Beşiktaş’ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 01:56:00 -
Beşiktaş'ta tırda yüklü iş makinesi 3 otomobilin üzerine devrildi

Beşiktaş’ta seyir halindeki tırın üzerinde bulunan iş makinesi, park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, Türkali Ihlamur Yıldız Caddesi'nde rampayı çıkmaya çalışan 34 EP 635 plakalı tırda yüklü iş makinesi, kayarak park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

İş makinesinin altında kalan otomobillerde büyük hasar oluştu.

Cadde trafiğe kapatıldı

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapattı.

Araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

 

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