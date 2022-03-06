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Spor Beşiktaş'ta teknik direktörlük için yeni bir aday daha!
Spor

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için yeni bir aday daha!

Yeni sezonda takımı teslim edeceği teknik direktör için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Alman çalıştırıcı Achim Beierlorzer geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 13:35:00 -
Beşiktaş'ta teknik direktörlük için yeni bir aday daha!

Yeni sezonda takımı teslim edeceği teknik direktör için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme Alman çalıştırıcı Achim Beierlorzer geldi.

Sezon sonuna kadar Önder Karaveli’yle yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemde takımın başına gelecek ismi belirlemek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 

Beierlorzer iddiası

Beşiktaşlı idarecilerin; Daniel Farke, Nuno Esprito Santo gibi isimlerin ardından Achim Beierlorzer’i de gündemine aldığı ileri sürüldü.

Fanatik'in haberine göre; son olarak Almanya Bundesliga ekibi Leipzig’de bir süre görev yapan 54 yaşındaki Pro Lisans’lı Alman teknik adam, daha önce Mainz ve Köln gibi kulüplerde de hocalık yapmıştı.

Karaveli devam edecek ama...

Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrasında geçici olarak getirildiği görevde kısa sürede yaşadığı başarıyla alkış toplayan Önder Karaveli’nin, Türkiye Kupası’nda havlu atılması sonrasında yeni sezon planlamasındaki yeri değişmişti. Karaveli’nin, yeni dönemde takıma gelecek teknik direktörün yardımcısı olarak devam etmesi bekleniyor. Tecrübeli hoca, genç takım ve A takım arasında köprü olarak görev sürdürecek.

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