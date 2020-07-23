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Spor

Beşiktaş'ta taraftarları üzen veda... Kevin-Prince Boateng ayrıldı

Devre arasında kiralanan Kevin-Prince Boateng'in takımdan ayrıldığını açıklandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 20:16:00 -
Beşiktaş'ta taraftarları üzen veda... Kevin-Prince Boateng ayrıldı

Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Kevin-Prince Boateng'in takımla vedalaştığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

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