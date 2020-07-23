Beşiktaş'ta taraftarları üzen veda... Kevin-Prince Boateng ayrıldı
Devre arasında kiralanan Kevin-Prince Boateng'in takımdan ayrıldığını açıklandı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, kiralık sözleşmesi sona eren Kevin-Prince Boateng'in takımla vedalaştığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kevin-Prince Boateng, bugünkü antrenman öncesi, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.