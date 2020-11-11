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Aktüel Beşiktaş'ta taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Beşiktaş'ta taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-11 15:58:02 -
Beşiktaş'ta taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, taksinin çarpması sonucu öldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre B.D. yönetimindeki taksi, Barbaros Bulvarı Yıldız mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Pembe A'ya çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yakın olan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor ve hemşireler ile 112 motorize ekipleri geldi.

Ekipler yaralı kadına uzun süre müdahale etti. Daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pembe A, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.D ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı.

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