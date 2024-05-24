Beşiktaş'ta sürpriz o isim tarihe geçti: Maraton yeniden başladı! Serdar Topraktepe'yi herkes tebrik etti
Trabzonspor'u 3-2 yenip Türkiye Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe tarihe geçti.
Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Trabzonspor'u 3-2 yenip Türkiye Kupası'nı kazanmalarının ardından Siyah-Beyazlı kulübün tarihine geçti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe kötü günleri geride bıraktıklarını söylemişti.
3. İSİM OLDU
Serdar Topraktepe, Siyah-Beyazlı takımın kupayı kazanması ile birlikte tarihte Sergen Yalçın ve Tayfur Havutçu'nun ardından hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazanan 3. isim oldu.
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