Beşiktaş'ta sürpriz Masuaku gelişmesi!

Beşiktaş'ın yıldız sol beki Arthur Masuaku ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların sezon başında West Ham United'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. İngiliz basınından Masuaku'nun, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Beşiktaş'ın sezon başında West Ham United'dan kadrosuna kattığı Arthur Masuaku ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

A Spor'a göre; Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu yaz transfer döneminde kiralamıştı. Masuaku, bu sezon Beşiktaş'ta 9 karşılaşmada görev aldı. Demokratik Kongolu sol bek, 9 maçta 2 asistle oynadı.

Masuaku, siyah beyazlı takımda şu ana kadar gösterdiği performansla takdir toplamıştı. Başarılı futbolcunun performansı sonrası gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak edilmeye başlandı.

Konuyla ilgili İngiliz basınında flaş bir haber yer aldı. Westhamzone'da yer alan bilgiye göre, Arthur Masuaku gelecek sezon West Ham'dan kalıcı olarak ayrılacak. Habere göre, İngiliz temsilcisi Masuaku'ya artık ihtiyaç duymuyor. Bu yüzden de Masuaku'nun bonservisiyle gönderilmesi planlanıyor. Bu noktada Beşiktaş'ın, yıldız sol bekin bonservisini almaya çalışacağı kaydedildi.



