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Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Adaylıktan çekildi

Beşiktaş Kulübü'nün başkanlığa aday olan İsmail Ünal bu kararından vazgeçti ve çekilme kararı aldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:58
Beşiktaş'ta sıcak gelişme! Adaylıktan çekildi

Beşiktaş'ta20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İsmail Ünal adaylıktan çekilme kararı aldı.

Siyah-beyazlı camiada Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay, Serdal Adalı ve İsmail Ünal adaylıklarını açıkladı. Seçime kısa bir süre kala Serdal Adalı ile İsmail Ünal arasında yapılan görüşmede sürpriz bir karar çıktı.

İsmail Ünal, Serdal Adalı lehine başkan adaylığından çekilme kararı aldı.

Beşiktaş'ta bu son dakika gelişmesinin ardından İsmail Ünal'ın Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 14:58
  1. Beşiktaş Kulübü
  2. İsmail Ünal
  3. Serdal Adalı
  4. Ahmet Nur Çebi
  5. Hürser Tekinoktay
  6. Fikret Orman
  7. Başkan adayı

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