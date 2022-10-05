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Yerel Beşiktaş'ta seyir halindeki araç alev aldı
Yerel

Beşiktaş'ta seyir halindeki araç alev aldı

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 08:27:00 -
Beşiktaş'ta seyir halindeki araç alev aldı

İstanbul Beşiktaş'ta Sarıyer yönünde seyreden otomobil aniden alev aldı.  İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yangına müdahale ederken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, araçta büyük çapta hasara yol açtı. Yanan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Araç yangını dolayısıyla Zincirlikuyu-Balmumcu bölgesine kadar trafik yoğunluğu meydana geldi.

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