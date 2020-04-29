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Spor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup kararını bildirdi

Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 44 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Yalçın, Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup için görüşünü yönetime bildirdi.

2020-04-29 19:59:00 -
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup kararını bildirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken takımlar bu sürede gelecek sezonun kadro planlamasına yönelik çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığına neden olan ve devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilirken teknik direktör Sergen Yalçın konuyla ilgili görüşünü yönetime iletti.

Takvim'in haberine göre Yalçın; Özyakup'la ilgili olarak yönetime, "Onunla ilgili önemli planlarım var. Yeni sezonda Oğuzhan'ın kapasitesini en üst düzeye yükseltmek düşüncesindeyim. Ondaki potansiyeli gün ışığına çıkarmamız lazım." şeklinde görüş bildirdi.

Haberde Yalçın'ın, Özyakup'la telefon görüşmesi yaptığı belirtilirken bu görüşmede Yalçın'ın oyuncudan, takımdan ayrılmayı düşünmemesini istediği vurgulandı.

2012'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 268 resmi maçta görev alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 31 gol atıp 57 asist yaptı.

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