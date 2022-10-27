Beşiktaş'ta 'Şampiyon Ekip' toplanıyor!

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Şenol Güneş ile anlaşan siyah - beyazlıların kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması beklenirken, deneyimli çalıştırıcının ekibi merak ediliyordu. Beşiktaş'ta daha önce görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Tamer Tuna'nın da teknik heyete katılma ihtimalinin bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş, Süper Lig'de arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Valerien Ismael'in kontratı karşılıklı olarak feshedilmişti. Geçen sezonun 31. haftasında teknik direktör Önder Karaveli'nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlı taraftarlarla güçlü bir bağ kuramadığı gözlemlenen Fransız teknik adam, alınan saha sonuçlarında da istikrar sağlayamadı.

Ismael, görev yaptığı süre boyunca sadece bir kez üst üste 3 galibiyet sevinci yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Beşiktaş'ın son 6 maçta sadece bir kez kazanması ve ligin son sıralarındaki Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olması, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin noktalanmasına sebep oldu.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in ardından takımın başına geçecek isim merak ediliyordu. Gözler, siyah - beyazlı yönetimin vereceği karara çevrilmişti.

Beşiktaş Yönetimi'nde yapılan toplantı sonrasında Şenol Güneş ile görüşüldü ve deneyimli çalıştırıcı ile anlaşmaya varıldı.

Resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması beklenen siyah - beyazlılarda tecrübeli teknik adam ile birlikte bir ismin daha geri dönme ihtimali ortaya çıktı.

Sabah'a göre; 70 yaşındaki teknik adam ile sezon planlaması görüşüldü.. Güneş'le +1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

TAMER TUNA DA GERİ DÖNÜYOR

Şenol Güneş'in ekibinde ise Şeref Çiçek'in olacağı, Tamer Tuna'nın da kabul etmesi halinde yardımcı antrenör olarak görev yapacağı aktarıldı.



