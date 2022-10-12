Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi
Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Salih Uçan sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan başarılı futbolcu bireysel olarak çalışmalara başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Salih Uçan'dan sevindirici haber geldi.
Adale sakatlığını atlattı
Geçirdiği adale sakatlığı nedeniyle 9. haftadaki Giresunspor maçı kadrosunda yer almayan Salih Uçan, uygulanan yoğun tedavi programının ardından yeniden çalışmalara başladı.
Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor
Takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlara başlayan Salih'in Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor maçına yetişmesi bekleniyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Teknik Direktör Valerien Ismael'in şans vermesi durumunda Trabzonspor karşılaşmasında sahadaki yerini alacak.
8 maçta 1 gol attı
Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 8 maça çıkan Salih Uçan, bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.