Beşiktaş'ta sakatlıklar bitmiyor! Siyah-beyazlı kulüpten açıklama geldi..

Beşiktaş, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier’in yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır. Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku’nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.”