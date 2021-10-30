Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta kabus devam ediyor. Hatay maçı öncesinde Pjanic ve De Souza'nın sakatlığının olması ve N'Koudou'nun da uzun süredir sakatlıkla boğuşmasının ardında Hatay'da 24. dakikada Belçikalı golcü Michy Batshuayi sakatlanarak yerini Kenan Karaman'a bıraktı.
Beşiktaş'ta kabus devam ediyor. Hatay maçı öncesinde Pjanic ve De Souza'nın sakatlığının olması ve N'Koudou'nun da uzun süredir sakatlıkla boğuşmasının ardında Hatay'da 24. dakikada Belçikalı golcü Michy Batshuayi sakatlanarak yerini Kenan Karaman'a bıraktı. Michy Batshuayi'nin önümüzdeki hafta Trabzonspor derbisinde oynayıp oynamayacağı ise büyük merak konusu oldu.