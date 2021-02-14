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Gündem Beşiktaş'ta sahilde demirli 2 tekne alevlere teslim oldu
Gündem

Beşiktaş'ta sahilde demirli 2 tekne alevlere teslim oldu

Beşiktaş ilçesi Bebek Sahili'nde sabah saatlerinde demirli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler yandaki tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan 2 tekneyi söndürme çalışmaları karadan ve denizden sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 09:10:00 -
Beşiktaş'ta sahilde demirli 2 tekne alevlere teslim oldu

İstanbul Bebek Sahili'nde sabah saatlerinde demirli tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler yandaki tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan 2 tekneyi söndürme çalışmaları karadan ve denizden sürüyor.

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