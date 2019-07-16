Beşiktaş'ta Quaresma sağlık kontrolünden geçirildi



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Quaresma, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Quaresma'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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