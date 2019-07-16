Beşiktaş'ta Quaresma sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş'ta Quaresma sağlık kontrolünden geçirildi16 Temmuz 2019 Salı 14:45
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Quaresma, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Quaresma'nın sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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