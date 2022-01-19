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Spor Beşiktaş'ta Pjanic varlık gösteremedi
Spor

Beşiktaş'ta Pjanic varlık gösteremedi

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, Karagümrük müsabakasında varlık gösteremedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 08:06:00 -
Beşiktaş'ta Pjanic varlık gösteremedi

Beşiktaş'ın Karagümrük maçındaki başarılı isimlerinden birisi de Miralem Pjanic'ti. Tecrübeli futbolcu oyun organizasyonlarında etkili oldu ancak skor üretemedi.

Kara Kartal’ın dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, dün akşamki Karagümrük karşılaşmasına ilk 11’de başladı. Sahada kaldığı 89 dakikada hırslı bir görüntü sergileyen Pjanic, takımının hücum organizasyonlarını başarılı bir şekilde yönetti ancak skora etki edemedi. Pjanic, 89’da yerini Salih Uçan’a bıraktı. Tecrübeli futbolcu, oyundan alınmasının ardından karşılaşmanın uzatma dakikalarını kulübede büyük bir heyecanla izledi. Oyunun 1-0’lık Beşiktaş üstünlüğüyle bitmesi sonrası mutlu görüntüler sergiledi.

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