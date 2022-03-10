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Spor Beşiktaş'ta Pjanic depremi!
Spor

Beşiktaş'ta Pjanic depremi!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Napoli'ye gidiyor. Barça, Koulibaly'yi almak için İtalyan ekibine Pjanic ve para önerdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 11:49:00 -
Beşiktaş'ta Pjanic depremi!

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Napoli'ye gidiyor. Barça, Koulibaly'yi almak için İtalyan ekibine Pjanic ve para önerdi. 

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi.

Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi.

Haberde; İtalya'da uzun yıllar forma giyen Boşnak yıldızın Çizme'ye dönmek istediği ifade edildi.

Pjanic'in Beşiktaş performansı

İtalya Serie A'da Roma ve Juventus'ta oynayan Pjanic, 2019-2020 sezonu öncesinde Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. 

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