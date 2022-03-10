Beşiktaş'ta Pjanic depremi!
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Napoli'ye gidiyor. Barça, Koulibaly'yi almak için İtalyan ekibine Pjanic ve para önerdi.
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, Napoli'ye gidiyor. Barça, Koulibaly'yi almak için İtalyan ekibine Pjanic ve para önerdi.
İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Barcelona, Napoli'den Koulibaly'yi istedi ve karşılığında Pjanic'i önerdi.
Koulibaly'nin menajeri Fali Ramadani'nin geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle görüştüğü ve ardından Katalanlar'ın teklifini Napoli'ye ilettiği belirtildi.
Haberde; İtalya'da uzun yıllar forma giyen Boşnak yıldızın Çizme'ye dönmek istediği ifade edildi.
Pjanic'in Beşiktaş performansı
İtalya Serie A'da Roma ve Juventus'ta oynayan Pjanic, 2019-2020 sezonu öncesinde Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu.