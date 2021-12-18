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Spor Beşiktaş'ta Pinheiro şoku! Gelmiyor
Spor

Beşiktaş'ta Pinheiro şoku! Gelmiyor

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı teknik direktör Bruno Pinheiro, takımı Estoril'de kalacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 10:43:00 -
Beşiktaş'ta Pinheiro şoku! Gelmiyor

Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı hoca Pinheiro, "Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.

 

Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından çalışmalara hemen başlayan Beşiktaş, Estoril'in Portekizli hocası Bruno Pinherio ismi üzerinde fikir birliğine varmıştı.

Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Pinheiro, maçın ardından flaş bir açıklama yaptı ve kulüpte kalacağının sinyalini verdi.

“Takımdan ayrılmıyorum”

Pinheiro açıklamasında, “Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum.

Yarın Estoril'in açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu konu kapandı. Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

 

 

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