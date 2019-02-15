Beşiktaş'ta otomobiller çarpıştı: Yaralılar var Beşiktaş'ta Halil Hüseyinov idaresindeki araçla Eşber Ü. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişiyaralandı.

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki araç çarpıştı Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nden Sarıyer istikametine ilerleyen Halil Hüseyinov idaresindeki 34 BGB 230 plakalı otomobil, 4. Levent mevkisinde Akçam Caddesi'ne dönmek isteyen Eşber Ü. yönetimindeki 34 ANH 055 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, kaldırımdaki trafik levhasına ve park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı Kazada Halil Hüseyinov ile aracındaki Ayça G, Leyla G. ve Semanur S. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.