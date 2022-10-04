Beşiktaş'ta ortalık fena karışacak!

Beşiktaş, İnönü'nün yeniden inşası sürecinde ödemesi yapılan 259 bin 891 metre boru ve 528 bin 297 adet ek parçanın kulübe teslim edilmediği gerekçesiyle Fikret Orman'a yeni bir dava açtı.

Beşiktaş Kulübü, eski başkanları Fikret Orman'a bir kez daha tazminat davası açtı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Dolmabahçe'deki stat yenilenirken alınan 259 bin 891 metre boru ve 528 bin 297 adet ek malzemenin ödemesi yapılmasına rağmen kulübe teslim edilmediği görüldü.

Tazminat davaları artıyor

Beşiktaş yönetimi, söz konusu belgelerle eski Başkan Fikret Orman aleyhine bir dava daha açarak tazminat talebinde bulundu.

Eski başkan cephesinden henüz iddialara yanıt gelmezken, siyah-beyazlılar daha önce de birçok farklı sebepten dolayı Fikret Orman'ı suçlamıştı.

Ayrıca habere göre; Ahmet Nur Çebi'nin son 10 yıllık tablonun kapsamlı bir şekilde incelenmesi için anlaştığı KPMG adlı bağımsız denetim şirketinin raporunda, 2009 ile 2019 yılları arasındaki dönemde 102 milyon 200 bin 434 euro tutarında istisnai durum tespit edildiği bildirildi.