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Spor Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi! İşte kaçıracağı maçlar
Spor

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi! İşte kaçıracağı maçlar

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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü depremi! İşte kaçıracağı maçlar

Beşiktaş’ın Hoffenheim ile oynadığı maçta sakatlanan Orkun Kökçü’nün sağlık durumuna ilişkin gelişme netleşti.

Kara Kartal'ın, UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Orkun Kökçü’nün sağlık durumu netleşti.

Siyah-Beyazlı kulüp, Milli futbolcunun İstanbul’a dönüşünün ardından kontrolden geçirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Orkun, müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında yaşadığı travmatik yaralanma nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR incelemesinde oyuncunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma belirlendi. Beşiktaş sağlık ekibi, 25 yaşındaki futbolcunun tedavisine başladı.

 

ERKEN DÖNMEK İSTİYOR

Son dönemde ayağındaki sıkıntılarına rağmen sahaya çıkmak için fedakârlık yaptığı öğrenilen Orkun’un yaklaşık üç hafta forma giyemeyeceği ifade edildi. Bu süreçte milli oyuncunun Süper Lig’de Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarında görev almaması bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi’nde ise Crystal Palace ve Celtic mücadelelerini kaçırabileceği belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun, sahalara daha erken dönebilmek adına yoğun bir tedavi programı uygulayacağı da gelen haberler arasında yer aldı.

 

YERİNE MIRETTI

Beşiktaş’ta Orkun Kökçü’nün sakatlığı, Fabio Miretti’ye ilk 11 kapısını araladı. Sezon başında kadroya katılan 23 yaşındaki İtalyan orta saha, bu sezon beş maçta 203 dakika görev yaptı. Kocaelispor karşısında 51 pasın 44’ünde isabet sağlayan Miretti, Hoffenheim deplasmanında da ikinci yarıda Orkun’un yerini doldurdu. Genç oyuncu, henüz gol veya asist üretemese de son performansıyla güven verdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano’nun, Milli futbolcunun yokluğunda Miretti’yi 11’e monte etmesi bekleniyor.

Kaptan Orkun, bu sezon çıktığı 14 resmi karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 gol pası verdi.

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