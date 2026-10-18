Tatil cennetinde bu görüntüler kaydedildi! Yüzenlerin çevresi plastikle kaplandı

Kaş Halk Plajı’nda kaydedilen su altı görüntüleri, Akdeniz’deki plastik kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Su yüzeyinin hemen altında irili ufaklı atıkların arasında insanların yüzdüğü görülürken, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk bu tür kirliliğin kaynağında önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Atıkların arasında yüzmeye çalıştılar

Akdeniz kıyılarındaki plastik kirliliği, son günlerde Kaş Halk Plajı'nda kaydedilen görüntülerle yeniden gündeme geldi. Su altından çekilen görüntülerde, su yüzeyinin hemen altında çok sayıda küçük parçacık ve daha büyük atıkların bulunduğu, insanların da bu atıkların arasında yüzdüğü görüldü.

2014-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan, 23'üncü dönem Hatay Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yağışların plastik kirliliğini denize taşıdığına dikkati çekti. Adana bölgesinde etkili olan sağanakla, plastik atıkları açıkta depolayan tesislerden ve yasa dışı döküm alanlarından atıkların denize sürüklendiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, "Yasa dışı dökülen plastik atıklar ve mikroplastiklerin büyük bölümü, yağışlı havalarda denize taşınır. Plastik atıklar Kaş Limanı'na kadar ulaşır" dedi.

Kaş Halk Plajı'ndaki görüntüleri sanal medyadan paylaşan Prof. Dr. Öztürk, denizde plastik atık ve mikroplastik kirliliği olduğunu belirterek, bu tür sularda yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Plastik parçacıkların yüzme sırasında ağız yoluyla alınabileceğini, hastalık yapıcı mikroorganizmaları taşıma ihtimalinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, mikroplastikle kirlenmiş sularda yüzmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi.

Kirlilik turizme zarar verebilir

Plastik atık geri dönüşüm tesislerinin çalışma koşullarına ilişkin denetimlerin önemine değinen Prof. Dr. Öztürk, atıkların açıkta depolanmasının, mikroplastiklerin ve atık suların kontrolsüz çevreye yayılmasının önlenmesi gerektiğini belirterek, "Plastik atık geri dönüşüm tesisleri AB normlarında çalışmadığı sürece Akdeniz, plastik atıklarla ve mikroplastiklerle kirlenmeye devam edecektir. Akdeniz'de turizm ciddi zarar görecektir" dedi.

Kirliliğin kaynağının belirlenmesi ve denize ulaşmadan önlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, yalnızca kıyılarda yapılan temizlik çalışmalarının yeterli olmayacağına dikkati çekti.