Listede yok yok: İşte ŞOK 20 Ekim aktüel kataloğu!

Vatan Salatalık Turşusu / Karışık Turşu (3 kg): 195 TL yerine 175 TL ( İndirim) Deren Bardak Poşet Çay (25'li): 43 TL yerine 37,90 TL ( İndirim) Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk (200 g): 399 TL (1 Alana 1 Bedava) Danone Bitkisel Kremsos (200 ml): 32,90 TL yerine 26,90 TL ( İndirim) Polonez Hindi Füme Eti (2x50 g): 79 TL yerine 54,90 TL (1 İndirim) Amigo Yer Fıstığı Ezmesi (340 g): 115 TL yerine 99 TL ( İndirim) Dr. Oetker Instant Maya (3x10 g): 32,90 TL yerine 27,90 TL ( İndirim) Indomie Dana Eti / Tavuk / Köri Aromalı Noodle Bardak (60 g): 40 TL yerine 29 TL (% İndirim) Superfresh Artizan Tost Sucuklu-Kaşarlı-Acukalı (165 g): 199 TL yerine 135 TL (2 İndirim) Uno Tam Buğday Unlu Lavaş (325 g): 92,90 TL Algida Maraş Usulü Sade / Sade-Çikolata (500 ml): 200 TL yerine 169 TL ( İndirim) Bisküvi, Çikolata ve AtıştırmalıklarMcVitie's Hobnobs Sütlü Çikolatalı (262 g): 150 TL yerine 125 TL ( İndirim) Ülker Go Ahead High Protein Bar (37 g): 99,95 TL yerine 69,95 TL (0 İndirim) Ülker Go Ahead Orman Meyveli Granola Bar (25 g): 34,95 TL yerine 27,95 TL ( İndirim) Nussbeisser Fındıklı Çikolata (100 g): 179 TL yerine 129 TL (' İndirim) Eti Karam Gurme Sütlü (50 g): 29,95 TL Barbie Flip Phone Şeker (30 g): 49,95 TL Eti Petito Sosbon Çilekli Krema Dolgulu (48 g): 28,50 TL Eti Susamlı Çubuk (120 g): 27,95 TL Lay's Klasik / Ruffles Originals Mega Boy (193 g) - Doritos Taco / Nacho Mega Boy (218 g): 91 TL yerine 75 TL ( İndirim) Oneo Ekşi Elma & Limon (27 g): 50 TL yerine 39,95 TL ( İndirim)