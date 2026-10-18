Listede yok yok: İşte ŞOK 20 Ekim aktüel kataloğu!
ŞOK marketler zinciri 20 Ekim aktüel kataloğunu yayımladı. Gelecek hafta satışa sunulması beklenenler arasında tüketicilerin işine yarayacak çok amaçlı ürünler dikkat çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ŞOK marketler zinciri 20 Ekim aktüel kataloğunu yayımladı. Gelecek hafta satışa sunulması beklenenler arasında tüketicilerin işine yarayacak çok amaçlı ürünler dikkat çekiyor.
ŞOK AKTÜEL 14-20 EKİM 2026 KATALOĞU Elidor Güçlü ve Parlak / Onarıcı ve Koruyucu Şampuan (650+325 ml): 399 TL yerine 279 TL (0 İndirim) Elseve Hydra Hyaluronic Saç Kremi (250 ml): 269 TL yerine 179 TL (3 İndirim) Elseve Hydra Hyaluronic Dolgunlaştıran Serum (150 ml): 299 TL yerine 199 TL (3 İndirim) Elseve Hydra Hyaluronic Maske (300 ml): 399 TL yerine 269 TL (2 İndirim) Dermokil Şampuan Çeşitleri (950 ml): 199 TL yerine 139 TL (0 İndirim) Hobby Saç Jölesi (150 ml): 199 TL yerine 119 TL (@ İndirim) Mon Amour Sky Line Eyeliner / Super Stay Full Lash Mascara: 249 TL yerine 149 TL (@ İndirim) Mage Güzellik Sabunu Çeşitleri (100 g): 39,95 TL Lady Club Body Mist Çeşitleri (180 ml): 199 TL yerine 129 TL (5 İndirim) Signal White Now Gold Diş Macunu (75 ml): 229 TL yerine 99 TL (V İndirim) Dove Deorant / Roll-on Çeşitleri: 299 TL yerine 159 TL (F İndirim) Ev Temizlik ve Mutfak ÜrünleriMintax Çok Amaçlı Genel Temizleyici Sıvı Beyaz Sabun (1000 ml): 79 TL Cif Infinite Clean Sprey Misket Limon + Limon Otu (280 ml): 339 TL yerine 179 TL (G İndirim) Sera Airfryer Pişirme Kağıdı XXL (25 adet): 49 TL Familia Natural Bambu Özlü Kağıt Havlu (6'lı): 178 TL (1 Alana 1 Bedava) Familia Natural Bambu Özlü Tuvalet Kağıdı (16'lı): 278 TL (1 Alana 1 Bedava)
Vatan Salatalık Turşusu / Karışık Turşu (3 kg): 195 TL yerine 175 TL ( İndirim) Deren Bardak Poşet Çay (25'li): 43 TL yerine 37,90 TL ( İndirim) Aytaç Dana Fermente Kangal Sucuk (200 g): 399 TL (1 Alana 1 Bedava) Danone Bitkisel Kremsos (200 ml): 32,90 TL yerine 26,90 TL ( İndirim) Polonez Hindi Füme Eti (2x50 g): 79 TL yerine 54,90 TL (1 İndirim) Amigo Yer Fıstığı Ezmesi (340 g): 115 TL yerine 99 TL ( İndirim) Dr. Oetker Instant Maya (3x10 g): 32,90 TL yerine 27,90 TL ( İndirim) Indomie Dana Eti / Tavuk / Köri Aromalı Noodle Bardak (60 g): 40 TL yerine 29 TL (% İndirim) Superfresh Artizan Tost Sucuklu-Kaşarlı-Acukalı (165 g): 199 TL yerine 135 TL (2 İndirim) Uno Tam Buğday Unlu Lavaş (325 g): 92,90 TL Algida Maraş Usulü Sade / Sade-Çikolata (500 ml): 200 TL yerine 169 TL ( İndirim) Bisküvi, Çikolata ve AtıştırmalıklarMcVitie's Hobnobs Sütlü Çikolatalı (262 g): 150 TL yerine 125 TL ( İndirim) Ülker Go Ahead High Protein Bar (37 g): 99,95 TL yerine 69,95 TL (0 İndirim) Ülker Go Ahead Orman Meyveli Granola Bar (25 g): 34,95 TL yerine 27,95 TL ( İndirim) Nussbeisser Fındıklı Çikolata (100 g): 179 TL yerine 129 TL (' İndirim) Eti Karam Gurme Sütlü (50 g): 29,95 TL Barbie Flip Phone Şeker (30 g): 49,95 TL Eti Petito Sosbon Çilekli Krema Dolgulu (48 g): 28,50 TL Eti Susamlı Çubuk (120 g): 27,95 TL Lay's Klasik / Ruffles Originals Mega Boy (193 g) - Doritos Taco / Nacho Mega Boy (218 g): 91 TL yerine 75 TL ( İndirim) Oneo Ekşi Elma & Limon (27 g): 50 TL yerine 39,95 TL ( İndirim)
Ütü Masası 1.750 TL Kelebek Kurutmalık 1.500 TL Granit Sahan ve Tava Seti 2'li 1.390 TL Granit Derin Tencere 22 cm 1.190 TL Granit Basık Tencere 24 cm 1.190 TL Granit Krep Tava 26 cm 599 TL Granit Tava 26 cm 699 TL Borcam Yuvarlak Tepsi 275 TL Paşabahçe Snowbox Saklama Kabı Seti 5 Parça 625 TL Borcam Yuvarlak Tepsi 299 TL Breakfast Kapaklı Kavanoz 2'li 1230 cc 375 TL Breakfast Kapaklı Kavanoz 2'li 795 cc 299 TL Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı 699 TL Bouquet Kase Tabak 275 TL
Şarjlı Çok Fonksiyonlu Oto Süpürgesi 1.750 TL Araç İçi Hava Temizleyici 250 TL Kompresör Anolog Basınç Göstergeli 799 TL Üçgen Reflektör Lambası 499 TL Balık Yüzgeci Anten 100 TL Oto Koltuk Arası Düzenleyici 2'li 125 TL Araç Çakmak Şarjı 100 W 199 TL Direksiyon Kılıfı 199 TL Araç İçi Ambiyans Led Aydınlatma 299 TL Oto Süper Emici Kurulama Bezi 75 TL Oto Kir Zor Kir Bezi 2'li 150 TL
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