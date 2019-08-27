Beşiktaş'ta N'Koudou depremi Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, sabah yapılan antrenmanda sakatlanarak çalışmalarını yarıda bıraktı.

Beşiktaş'ta yeni transfer N'Koudou, sabah yapılan antrenmanın son bölümünde sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı. Ayrıntılar Geliyor...

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