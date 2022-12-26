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Spor Beşiktaş'ta neydi, şimdi ne oldu! Düşüşün böylesi...
Spor

Beşiktaş'ta neydi, şimdi ne oldu! Düşüşün böylesi...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin sürpriz bir transfere imza atıyor. Siyah-Beyazlılar ile yeni sözleşme imzalamayan ve Club Brugge'un yolunu tutan Cyle Larin'in yeni adresi La Liga oluyor. Kanadalı yıldız, İspanya'da kümede kalma savaşı veren takıma transfer olmak üzere.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 17:11:00 -
Beşiktaş'ta neydi, şimdi ne oldu! Düşüşün böylesi...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Cyle Larin sürpriz bir transfere imza atıyor. Siyah-Beyazlılar ile yeni sözleşme imzalamayan ve Club Brugge'un yolunu tutan Cyle Larin'in yeni adresi La Liga oluyor. Kanadalı yıldız, İspanya'da kümede kalma savaşı veren takıma transfer olmak üzere. 

Beşiktaş'ın tüm girişimlerine rağmen Siyah-Beyazlılarla yeni sözleşme imzalamayan Cyle Larin, Club Brugge'dan ayrılıyor. Belçika'da umduğunu bulamayan Kanadalı yıldız, İspanya'ya uçuyor. Cyle Larin La Liga'da kümede kalma savaşı veren ekibe imza atıyor.

Cyle Larin ara transfer döneminde Club Brugge'a veda etmeye hazırlanıyor. Cadiz'den teklif alan Kanadalı futbolcu, La Liga'ya gidiyor. Teklifi değerlendirmek isteyen Cyle Larin'in ocak ayında Cadiz'e imza atması bekleniyor.

Akşam'a göre; Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı sezonların ardından Club Brugge'da adeta kâbusu yaşayan Cyle Larin, Belçika ekibiyle çıktığı 13 maçta sadece 1 gol atabildi. 27 yaşındaki futbolcu yeni sezon öncesi Brugge ile 3 yıllık sözleşme yapmıştı.

Cyle Larin'e talip olan Cadiz ise 14. haftası geride kalan La Liga'da 11 puan toplayabildi ve sıralamada sondan birinci sırada (19) yer alıyor.

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