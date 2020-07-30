Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan çılgın indirim
Kariyerinde Beşiktaş harici bir takımın formasını giymeyen Necip Uysal büyük fedakarlık yaptı.
Beşiktaş'ta Necip Uysal maaşında 800 bin Euro indirimi kabul etti.
Beşiktaş'tan yılda 1.4 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki oyuncu, yönetimin 'Ücretini 600 bin Euro'ya düşür' teklifini kabul etti.
Tam 800 bin Euro indirim yapan tecrübeli orta saha ilk 'feda' diyen isim oldu. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren Kara Kartal'da diğer oyunculardan da indirim istenecek.