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Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

18 Ekim 2019 Cuma 11:02
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Beşi tarafından belirlenen 21 kişilik MKE Ankaragücü maçı kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou kafilede yer almadı. Siyah-beyazlılarda 3 maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya dahil edildi.

Öğlen saatlerinde Ankara'ya gidecek siyah-beyazlı takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını da burada gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:02
  1. Süper Lig
  2. MKE Ankaragücü
  3. Loris Karius
  4. Utku Yuvakuran
  5. Douglas Santos
  6. Erdoğan Kaya
  7. Enzo Roco
  8. Domagoj Vida
  9. Caner Erkin
  10. Pedro Rebocho
  11. Necip Uysal
  12. Atiba Hutchinson
  13. Muhammed Elneny
  14. Muhayer Oktay
  15. Kartal Kayra Yılmaz
  16. Adem Ljajic
  17. Orkan Çınar
  18. Tyler Boyd
  19. Jeremain Lens
  20. Abdoulay Diaby
  21. Güven Yalçın
  22. Umut Nayir
  23. Burak Yılmaz
  24. Toköz
  25. Gökhan Gönül
  26. Victor Ruiz
  27. Oğuzhan Özyakup
  28. Georges-Kevin N'Koudou
  29. Beşiktaş
  30. Abdullah Avcı

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