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Beşiktaş'ta mesai erken başladı

Yeni sezonda beklentilerin altında kalan Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

15 Kasım 2018 Perşembe 23:08
Beşiktaş'ta mesai erken başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın katılmadı.

21 yaş altı takımından 7 futbolcu

Çalışmaya, 21 yaş altı takımı oyuncularından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz da dahil edildi.

Siyah-beyazlılar, sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 23:08
  1. Atiba Hutchınson
  2. Atiba Hutchinson
  3. Oğuzhan Özyakup
  4. MKE Ankaragücü
  5. Rıdvan Yılmaz
  6. Domagoj Vida
  7. Adem Ljajic
  8. Şenol Güneş
  9. Ankaragücü
  10. Gary Medel
  11. Ryan Babel
  12. Beşiktaş
  13. Babel
  14. Enzo
  15. Süper Lig

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