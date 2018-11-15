Beşiktaş'ta mesai erken başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana, milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın katılmadı.

21 yaş altı takımından 7 futbolcu

Çalışmaya, 21 yaş altı takımı oyuncularından Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz da dahil edildi.

Siyah-beyazlılar, sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda istasyon koşularının ardından pas çalışması yaptı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Skorer