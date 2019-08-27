Beşiktaş'ta Medel vedalaştı - İtalya'nın Bologna takımına transfer olması beklenen Şilili futbolcu, takım arkadaşlarına veda etti



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta İtalyan temsilcisi Bologna'ya transfer olması beklenen Şilili futbolcu Gary Medel, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Medel, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı ve Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'nin de hazır bulunduğu buluşmada 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı. Takım arkadaşları Medel'i alkışlar eşliğinde sahadan yolcu etti. Antrenmanda basın mensuplarıyla bir araya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Medel'i uğurladıklarını aktardı. Siyah-beyazlı takımda 2 sezon forma giyen Gary Medel, Süper Lig'de çıktığı 51 maçta 1 gol kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.