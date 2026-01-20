  • İSTANBUL
Beşiktaş'ta korkunç olay
Gündem

Beşiktaş'ta korkunç olay

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul'un göbeği olarak bilinen Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu.

Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu.

Kuruçeşme Sahili'nde tekne ve karadaki bazı vatandaşlar, deniz kıyısında ceset olduğunu fark etti.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve üzerinden herhangi kimlik çıkmayan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

İstanbul'da kar kazaya yol açtı!

İstanbul’daki SKDM zirvesinde KOBİ mesajı

İstanbul Boğazı’nda ceset bulundu! Ünlü sporcuya ait olduğu iddia edildi

