Bilim dünyasını şaşırtan araştırma: Bir şeyi hatırlamak istiyorsanız... O hamleleri yapmalısınız...
Hafızanızı bir anda canlandırmak ve en ince detayları bile saniyeler içinde aklınıza tekrar getirmek ister misiniz?
İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çarpıcı bir çalışma, hatırlama oranını A'den u'e çıkaran o mucizevi yöntemi ortaya koydu.
Üstelik bu tekniği uygulamak için hiçbir yardımcı araca ihtiyacınız yok; sadece vücudunuzdaki bir "düğmeye" basmanız yeterli.
İşte ister ders çalışırken ister günlük hayattaki önemli detayları anımsarken kullanabileceğiniz, zihni adeta bir kayıt cihazına dönüştüren o basit ama etkili yöntem...
Araştırmalar, bir olayı hatırlamaya çalışırken gözleri kapatmanın hatırlama doğruluğunu artırabileceğini ortaya koydu.
İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden bilim insanları, gözleri kapatmanın dikkat dağıtıcı unsurları azaltarak hafızanın daha iyi çalışmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.
Araştırma kapsamında 178 kişiyle yapılan deneyde katılımcılara sahte bir suç sahnesini gösteren kısa bir film izletildi. Daha sonra katılımcılar, gözleri açık ya da kapalı şekilde ve bazı durumlarda görüşmeciyle samimi bir iletişim kurulduktan sonra sorgulandı.
Sonuçlara göre, gözleri kapalı ve görüşmeciyle iyi bir iletişim kurmuş olan katılımcılar soruların yaklaşık yüzde 75'ini doğru yanıtladı. Buna karşılık gözleri açık olan ve görüşmeciyle samimi bir iletişim kurmayan kişilerde doğru cevap oranı yüzde 41'de kaldı.
Bilim insanları, gözleri kapatmanın kişinin çevresel dikkat dağıtıcıları azaltmasına ve olayın ayrıntılarını zihninde daha iyi canlandırmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.
Araştırmacılara göre bu yöntem yalnızca suç soruşturmalarında değil, derslerde anlatılan bilgileri ya da önemli detayları hatırlamaya çalışırken de faydalı olabilir.
