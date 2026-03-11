ABD'den uydu ambargosu: Orta Doğu görüntüleri karartıldı

4 günden 14 güne çıkarıldı

Kaliforniya merkezli şirket, geçtiğimiz hafta uygulamaya koyduğu 4 günlük görüntü gecikmesini, son aldığı kararla iki haftaya (14 gün) çıkardı. Dünya genelinde geniş bir uydu filosunu yöneten ve hükümetlerden medya kuruluşlarına kadar geniş bir kitleye anlık veri satan Planet Labs, bu hamlesiyle bölgedeki askeri hareketliliğin "şeffaflığını" geçici olarak askıya almış oldu.

"Müttefiklerimizi korumak zorundayız"

Şirket sözcüsü tarafından Reuters’a yapılan açıklamada, kısıtlamanın temel nedeninin ABD ve NATO personelinin güvenliği olduğu vurgulandı. Görüntülerin "kontrolsüz dağılımını" engellemek istediklerini belirten sözcü, "Bu çatışma oldukça değişken ve benzersiz. Görüntülerimizin müttefik güçlere veya sivillere yönelik saldırılarda bir taktik araç olarak kullanılmamasını garanti altına almak için bu sert adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uzayda "istihbarat" savaşı

Yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine erişim, geçmişte sadece süper güçlerin tekelindeyken; ticari uyduların yaygınlaşması bu dengeyi değiştirmişti. Ancak Planet Labs’ın bu kararı, ticari şirketlerin çatışma anlarında "taraf" seçerek bilgi akışını kesebileceğini bir kez daha gösterdi.

Askeri uzmanlar, her ne kadar ticari görüntülere kısıtlama gelse de, bölgedeki aktörlerin (özellikle İran gibi ülkelerin) Rusya gibi müttefikleri üzerinden veya farklı kanallardan istihbarat desteği almaya devam edebileceğine dikkat çekiyor.