Ramazan
11
Yeniakit Publisher
Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Oruç tutarken halsizlik ve yorgunluk hissetmemek için kan değerlerini korumamız ve ona göre önlem almamız şart.

Foto - Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Esra Çokiçli, Ramazan'da kansızlık yaşayanlar için sahurdan iftara "kan yapan" beslenme stratejilerini anlattı. Çokiçli, yemekten hemen sonra içilen çay için uyarıda bulundu.

Foto - Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi çay ve süt ürünleri, yanlış tüketildiğinde demir bağlayıcı etki yaparak kansızlığı tetikliyor. Peki, Ramazan'da kanı artırmak için ne tüketmek gerek?

Foto - Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Çokiçli, kırmızı etten yumurtaya, pişirme tekniklerinden şeker dengeleyen yöntemlere kadar, kansızlığı olanlar için hayati önem taşıyan beslenme rehberini paylaştı.

Foto - Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Ramazanda beslenme özel dikkat gerektiren bir durum. Çünkü sahurda ve iftarda yediğimiz gıdalar bizim gün içerisinde enerjimizi belirleyecek, işimizi kolaylaştıracak. O yüzden de dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat etmemiz gerekir.

Foto - Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Ramazan ayında kan değerlerini yükseltmek için iftar ve sahurda hangi besinler tercih edilmelidir? Sahurda mutlaka yumurtamızı, peynirimizi tüketmeliyiz. Akşam yemeğimizde mutlaka proteinimiz olmalı.

Foto - Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Özellikle kansızlığı olan kişilerin kırmızı eti, beyaz eti düzenli tüketmelerini istiyoruz. Kızartma olmayacak, ızgara, fırında, az yağla ya da tencere yemeği şeklinde tüketebilirler.

Onun haricinde yemekten sonra çayın yanında kan şekerini dengeleyecek kuru üzüm gibi gıdaları tüketebilirler.

Onun haricinde yemekten sonra çayın yanında kan şekerini dengeleyecek kuru üzüm gibi gıdaları tüketebilirler.

Foto - Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Bu hem şekerlerini dengeleyecektir hem de kuru üzümü çekirdeği ile birlikte tükettiklerinde kan yapımını arttırıcı özelliği olduğu için kansızlıklarına da iyi gelecektir.

Foto - Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz...

Bu dönemde çay tüketimini çok fazla yapılmasını istemiyoruz. Özellikle demir bağlayıcı etkisi vardır. Kansızlığa neden olur. Fazlaca tüketildiğinde.

Süt ve süt ürünleri aynı şekilde fazlaca tüketildiğinde kansızlığa neden olur. Bunlara dikkat edilmesini istiyoruz.

Süt ve süt ürünleri aynı şekilde fazlaca tüketildiğinde kansızlığa neden olur. Bunlara dikkat edilmesini istiyoruz.

