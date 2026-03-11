  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet cevap: Liverpool maçı sonrası peş peşe açıklama geldi İran’dan Trump’a kafayı yedirtecek not! Askerler, füzenin üstüne yazdılar Türkiye'nin Milli Muharip Uçak Kaan projesini akamete uğratmaya çalışıyorlardı! 1 milyar dolarlık hamleyi yaptılar Büyük sürpriz! Fenerbahçe golcüsünü buldu mu? Doğru isim mi? Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu Bilim dünyasını şaşırtan araştırma: Bir şeyi hatırlamak istiyorsanız... O hamleleri yapmalısınız... Trump’ı çılgına çevirecek heykel! ABD’nin orta yerine zınk diye diktiler Yarım çay bardağı yetiyor: Ramazan'da kansızlık için bol bol tüketmelisiniz... Bu defa Başkent sallandı! Ankara’da korkutan deprem Çalışan emekliler için yeni gelişme! Çift maaş dönemi kapanıyor
Türkiye
8
Yeniakit Publisher
Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu
DHA Giriş Tarihi:

Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu

Ardahan’ın Göle ilçesi, eksi 25,1 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan kent merkezi ise kırağı ile kaplandı.

#1
Foto - Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu

Şubat ayında mevsim normallerinin üstünde sıcaklık yaşayan Ardahan, ilkbaharın ilk ayı olan martta adeta buz kesti.

#2
Foto - Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu

Göle ilçesi eksi 25,1 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

#3
Foto - Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu

Termometrelerin eksi 18,3 dereceyi gösterdiği Ardahan’da baharı beklerken etkili olan dondurucu soğuklar, yaşam olumsuz etkiledi.

#4
Foto - Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu

Sabah saatlerinde kent merkezinde sis etkili olurken soğuk hava nedeniyle ağaç dalları ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

#5
Foto - Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu

Binaların çatı ve saçaklarında ise buz sarkıtları oluştu. Bölgede kış şartlarının uzun sürdüğünü belirten Ardahanlı İsrafil Kaya, soğuk havalara alışkın olduklarını söyledi.

#6
Foto - Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu

Bu arada meteoroloji tarafından yapılan ölçümlerde gece en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:

#7
Foto - Mart ayında rekor soğuk! Kent adeta buz tuttu

Ardahan merkez eksi 18,3, Damal eksi 17,4, Göle eksi 25,1, Hanak eksi 19,1, Posof eksi 10,2, Çıldır eksi 18,8.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti
Dünya

Avrupa kendi ayağına sıktığını itiraf etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, nükleer enerjiden çıkışı stratejik hata olarak değerlendirdi.

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Gündem

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!

Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı...
İsrail'den İran itirafı!
Dünya

İsrail'den İran itirafı!

İsrailli üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İran’da rejim değişikliğini mevcut savaşın hedefi olarak görmenin gerçekçi olmadığını kabul ettik..
ABD, İsrail'e İran uyarısı! "O hedefleri vurma"
Dünya

ABD, İsrail'e İran uyarısı! "O hedefleri vurma"

ABD yönetiminin, İran’a yönelik saldırıları birlikte yürüttüğü İsrail’den ülkedeki petrol depoları ve enerji altyapısını hedef alan yeni sal..
İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit!
Gündem

İmamoğlu verileri satmıştı: Pentagon danışmanı Rubin'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Pentagon eski danışmanı Michael Rubin, Türkiye’deki yöneticileri, askerleri ve mühendisleri “İran gibi yaparız” diyerek açıkça tehdit etti. ..
CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor?
Siyaset

CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor?

CHP’li eski Milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, dünkü duruşmayla ilgili sanık avukatlarından birinin iddiasının peşinden giden CHP’nin ar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23