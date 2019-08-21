Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou 'tamam' sıra golcüde Transfer çalışmaları için İngiltere’de olan Beşiktaş Başkanı Orman, Tottenham’da forma giyen orta saha oyuncusu N'Koudou’nun transferi konusunda İ...

Sivasspor deplasmanında aldığı mağlubiyetten sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, orta saha transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Transfer görüşmeleri için İngiltere’de olan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham’da bulunan 24 yaşındaki sol kanat Georges Kevin N’Koudou’nun kiralanması konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına vardı. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Monaco’da kiralık olarak geçiren genç futbolcu ile maaş konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol 10 asistlik performans ortaya koymuştu. N’Koudou en iyi performansını 2016-2017 sezonunda Marsilya’da ortaya koydu. Fransız oyuncu, Marsilya’da forma giydiği 41 maçta 10 gol atıp, 5 asist yapmıştı.

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