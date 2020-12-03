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Spor Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:16:02 -
Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının kamp kadrosu belli oldu


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin.

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.

Orta saha: Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

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