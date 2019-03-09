Beşiktaş’ta Jason Rich 1 ay yok Beşiktaş Sompo Japan’da Nanterre maçında sakatlanan ABD’li basketbolcusu Jason Rich’in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Beşiktaş Sompo Japan’da Nanterre maçında sakatlanan ABD’li basketbolcusu Jason Rich’in 4 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın Nanterre 92 ile oynadığı müsabakada sakatlanan ABD’li basketbolcu Jason Rich’in yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan başarılı basketbolcunun 4 hafta sonra parkelere dönmesi beklendiğini belirtildi.

Aynı karşılaşmada sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Duşan Cantekin de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda olamayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.