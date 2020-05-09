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Spor

Beşiktaş’ta iki pozitif vaka

Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:45:31 -
Beşiktaş’ta iki pozitif vaka

Beşiktaş Kulübü, bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında korona virüs tespit edildiğini açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran’da başlamasını öngörürken, kulüplere uygulanan korona virüs testleri de devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, dün tüm takıma yapılan testler sonucunda bir futbolcu ve bir kulüp çalışanının sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı. Ülkü açıklamasında, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile çalışanımızın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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