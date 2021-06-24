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Beşiktaş’ta Hulk harekatı
Spor Beşiktaş’ta Hulk harekatı
Spor

Beşiktaş’ta Hulk harekatı

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi için Hulk’un kapısını tekrar çalmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki golcü, için tekrar harekete geçilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 10:46:00 -
Beşiktaş’ta Hulk harekatı

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı elde etmek için kolları sıvayan Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’la 1 yıllık anlaşmaya varmasının ardından transferde gaza bastı.

Bu doğrultuda listesindeki isimlerin üzerine yoğunlaşan yönetim, teknik ekibin talebi doğrultusunda önceliği golcü hamlesine verdi. Ocak ayında uzun pazarlıklara rağmen kulübün kapısından son anda dönen Hulk, tekrar Beşiktaş’ın radarına girdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın transferini çok istediği 34 yaşındaki futbolcu için harekete geçen idareciler, Brezilyalı futbolcunun menajeriyle temas kuracak.

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