Beşiktaş’ta hazırlıklar tamam! Antalyaspor deplasmanı için son adım atıldı
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in on ikinci haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Takımın hazırlıklarını tamamladığı ve karşılaşmaya hazır şekilde yola çıkacağı aktarıldı.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in on ikinci hafta maçında yarın (8 Kasım) saat 20.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.