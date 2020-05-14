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Spor

Beşiktaş'ta hangi futbolcular koronavirüs? | Beşiktaş'ta koronavirü olanlar

Beşiktaş'ta kaç kişide koronavirüs var? Haziran ayının ikinci haftasında ligler başlayacak. Bu sebeple takımlar antrenmanlara başladı. İdmanlar sırasında takımlar sağlık kontrollerinden de geçiyor. Beşiktaş'ta yapılan son taramada 8 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Pek çok kişi "Beşiktaş'ta hangi futbolcularda koronavirüs var?" , "Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu nasıl?" , "Hangi futbolcularda koronavirüs var?" konularını araştırıyor. İşte, Beşiktaş'ta koronavirü olanlar…

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:17:00 -
Beşiktaş'ta hangi futbolcular koronavirüs? | Beşiktaş'ta koronavirü olanlar

Koronavirüs salgını spor camiasını da etkiledi. Koronavirüs testi pozitif çıkan sporcuların ve kulüp çalışanlarının sayısı artıyor. Son olarak Beşiktaş’ta 8 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. İşte, detaylar.

Beşiktaş'ta hangi futbolcular koronavirüs? | Beşiktaş'ta koronavirü olanlar

Beşiktaş’ta 8 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

13 Mayıs Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza ikinci kez Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, sekiz kişide pozitif Covid-19 test sonucu tespit edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır.

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