Beşiktaş'ta hangi futbolcular koronavirüs? | Beşiktaş'ta koronavirü olanlar

Beşiktaş'ta kaç kişide koronavirüs var? Haziran ayının ikinci haftasında ligler başlayacak. Bu sebeple takımlar antrenmanlara başladı. İdmanlar sırasında takımlar sağlık kontrollerinden de geçiyor. Beşiktaş'ta yapılan son taramada 8 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Pek çok kişi "Beşiktaş'ta hangi futbolcularda koronavirüs var?" , "Beşiktaşlı futbolcuların sağlık durumu nasıl?" , "Hangi futbolcularda koronavirüs var?" konularını araştırıyor. İşte, Beşiktaş'ta koronavirü olanlar…